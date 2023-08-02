Путин пообщался с вдовами погибших в ходе спецоперации Героев России

Президент России Владимир Путин в рамках церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля лично переговорил с вдовами участников СВО, удостоенных звания Героя России посмертно, — командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова (позывной Ташкент) и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва (Воробей).

Владимир Путин побеседовал с вдовами участников СВО, удостоенных звания Героя России посмертно. Видео © LIFE

Также в ходе мероприятия президент, говоря о погибших воинах, сказал, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Путин подчеркнул, что бойцы сражались на разных направлениях СВО и с честью и отвагой выполняли поставленные задачи, поднимая дух боевых товарищей своим примером.

"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьёв", — сказал глава государства.