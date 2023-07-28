Вдова и дети расплакались у гроба убитого в зоне СВО военкора, его хоронили с воинскими почестями

Погибшего в зоне СВО военкора РИА "Новости" Ростислава Журавлёва похоронили с воинскими почестями в родном Екатеринбурге. Церемония прощания с журналистом прошла в Доме офицеров на улице Первомайской.

После отпевания родные и друзья ещё раз попрощались с Журавлёвым. Вдова и двое сыновей склонились над телом и в последний раз поцеловали погибшего. После этого гроб закрыли и под гимн России начали опускать в землю, а военнослужащие почётного эскорта произвели тройной оружейный салют. Вечный приют военкор нашёл на Широкореченском кладбище. Душераздирающие кадры публикует Ura.ru.