Вдова и дети расплакались у гроба убитого в зоне СВО военкора, его хоронили с воинскими почестями
Погибшего в зоне СВО военкора Журавлёва похоронили с воинскими почестями
Вдова и двое сыновей простились с военкором Журавлёвым. Фото © Ura.ru
Погибшего в зоне СВО военкора РИА "Новости" Ростислава Журавлёва похоронили с воинскими почестями в родном Екатеринбурге. Церемония прощания с журналистом прошла в Доме офицеров на улице Первомайской.
После отпевания родные и друзья ещё раз попрощались с Журавлёвым. Вдова и двое сыновей склонились над телом и в последний раз поцеловали погибшего. После этого гроб закрыли и под гимн России начали опускать в землю, а военнослужащие почётного эскорта произвели тройной оружейный салют. Вечный приют военкор нашёл на Широкореченском кладбище. Душераздирающие кадры публикует Ura.ru.
Как уже рассказывал Лайф, Журавлёв в составе группы журналистов 22 июля попал под обстрел ВСУ в Запорожье. Он погиб от разрыва кассетного суббоеприпаса. А его спутники — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — были ранены. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлёва орденом Мужества посмертно, а в родном городе журналиста предложили назвать одну из улиц в его честь.