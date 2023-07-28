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Регион
Опубликовано 28 июля 2023, 09:43
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Вдова и дети расплакались у гроба убитого в зоне СВО военкора, его хоронили с воинскими почестями

Погибшего в зоне СВО военкора Журавлёва похоронили с воинскими почестями

Вдова и двое сыновей простились с военкором Журавлёвым. Фото © Ura.ru

Вдова и двое сыновей простились с военкором Журавлёвым. Фото © Ura.ru

Погибшего в зоне СВО военкора РИА "Новости" Ростислава Журавлёва похоронили с воинскими почестями в родном Екатеринбурге. Церемония прощания с журналистом прошла в Доме офицеров на улице Первомайской.

После отпевания родные и друзья ещё раз попрощались с Журавлёвым. Вдова и двое сыновей склонились над телом и в последний раз поцеловали погибшего. После этого гроб закрыли и под гимн России начали опускать в землю, а военнослужащие почётного эскорта произвели тройной оружейный салют. Вечный приют военкор нашёл на Широкореченском кладбище. Душераздирающие кадры публикует Ura.ru.

В Екатеринбурге простились с погибшим в зоне СВО военкором Журавлёвым
В Екатеринбурге простились с погибшим в зоне СВО военкором Журавлёвым

Как уже рассказывал Лайф, Журавлёв в составе группы журналистов 22 июля попал под обстрел ВСУ в Запорожье. Он погиб от разрыва кассетного суббоеприпаса. А его спутники — фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков — были ранены. Президент РФ Владимир Путин наградил Журавлёва орденом Мужества посмертно, а в родном городе журналиста предложили назвать одну из улиц в его честь.

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Андрей Бражников
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