В Екатеринбурге простились с погибшим в зоне СВО военкором Журавлёвым

В Екатеринбурге простились с военкором Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне специальной военной операции от удара ВСУ кассетными боеприпасами. Кадры с траурного мероприятия, которое прошло в Доме офицеров, публикует телеканал "Звезда".

Попрощаться с журналистом и проводить его в последний путь пришли не только самые близкие, но и многие друзья и коллеги. На церемонии также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, вручивший семье погибшего орден Мужества, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава медиахолдинга "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.