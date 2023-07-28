В Екатеринбурге простились с погибшим в зоне СВО военкором Журавлёвым
В Екатеринбурге простились с военкором Ростиславом Журавлёвым, погибшим в зоне специальной военной операции от удара ВСУ кассетными боеприпасами. Кадры с траурного мероприятия, которое прошло в Доме офицеров, публикует телеканал "Звезда".
Прощание с военкором Ростиславом Журавлёвым в Доме офицеров в Екатеринбурге. Видео © Телеканал "Звезда"
Попрощаться с журналистом и проводить его в последний путь пришли не только самые близкие, но и многие друзья и коллеги. На церемонии также присутствовали полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, вручивший семье погибшего орден Мужества, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Олег Чемезов, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава медиахолдинга "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.
После прощания Журавлёва похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
Как уже рассказывал Лайф, военкор Ростислав Журавлёв в составе группы журналистов 22 июля попал под обстрел ВСУ в Запорожской области, в результате чего скончался от разрыва кассетного суббоеприпаса. Кроме того, пострадали фотокорреспондент Константин Михальчевский, корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков. Президент России Владимир Путин наградил Журавлёва орденом Мужества посмертно, а в родном городе журналиста предложили назвать одну из улиц в его честь.