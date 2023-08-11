Сотрудникам Минцифры запретили пользоваться техникой Apple в рабочих целях

"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", — пояснил он.

Шадаев подчеркнул, что iPhone по-прежнему разрешается использовать в личных целях, но входить с них в рабочую почту или пользоваться документами запрещено. Если нет телефона на системе Android, придётся использовать компьютерную технику для решения рабочих задач. Шадаев уточнил, что Минцифры не собираются закупать личные устройства для доступа к рабочим приложениям.