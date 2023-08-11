Сотрудникам Минцифры запретили пользоваться техникой Apple в рабочих целях
Шадаев: Минцифры ввело запрет для сотрудников на использование Apple на работе
Минцифры РФ запретило своим сотрудникам использовать в служебных целях мобильные устройства американской корпорации Apple, рассказал на полях форума "Цифровая эволюция" глава ведомства Максут Шадаев.
"Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится", — пояснил он.
Шадаев подчеркнул, что iPhone по-прежнему разрешается использовать в личных целях, но входить с них в рабочую почту или пользоваться документами запрещено. Если нет телефона на системе Android, придётся использовать компьютерную технику для решения рабочих задач. Шадаев уточнил, что Минцифры не собираются закупать личные устройства для доступа к рабочим приложениям.
Напомним, ранее запрет использования техники Apple анонсировал замглавы министерства Александр Шойтов. Такое же решение приняла госкорпорация "Ростех". Кроме того, в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. Это произошло после того, как 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью "яблочных" гаджетов. Заражёнными оказались несколько тысяч устройств россиян. При этом Роскомнадзор опроверг возможность запрета продаж техники компании Apple в России после проведения исследований.
Unsplash