Замена айфонам: В госорганы поступили смартфоны с российской ОС, пишут СМИ

В российских государственных структурах началось тестирование смартфонов и планшетов на базе отечественной операционной системы "Аврора". Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в госорганы, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации. Это происходит на фоне отказа от использования госслужащими техники Apple.

"На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач", — полагает источник газеты.

Отмечается, что если эксперимент пройдёт успешно, то поставки гаджетов на "Авроре" в госорганы будет увеличен. По данным СМИ, в тестировании участвуют девайсы российских компаний.

Также источник "Известий" заявил, что устройства на "Авроре" должны станет дополнением к уже используемым гаджетам иностранного производства. В случае необходимости чиновники и парламентарии смогут перейти на них.