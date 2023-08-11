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11 августа, 02:28

Замена айфонам: В госорганы поступили смартфоны с российской ОС, пишут СМИ

"Известия": В СФ началось тестирование смартфонов на базе российской ОС "Аврора"

<p>Смартфоны с российской ОС "Аврора". Обложка © ТАСС / Виталий Невар</p>

Смартфоны с российской ОС "Аврора". Обложка © ТАСС / Виталий Невар

В российских государственных структурах началось тестирование смартфонов и планшетов на базе отечественной операционной системы "Аврора". Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в госорганы, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации. Это происходит на фоне отказа от использования госслужащими техники Apple.

"На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач", — полагает источник газеты.

Отмечается, что если эксперимент пройдёт успешно, то поставки гаджетов на "Авроре" в госорганы будет увеличен. По данным СМИ, в тестировании участвуют девайсы российских компаний.

Также источник "Известий" заявил, что устройства на "Авроре" должны станет дополнением к уже используемым гаджетам иностранного производства. В случае необходимости чиновники и парламентарии смогут перейти на них.

Разработкой и внедрением ОС "Авроры" занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".

Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих

Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих

Напомним, ранее госкорпорация "Ростех" решила запретить сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Такое же решение приняли и в Минцифры. Кроме того, в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. Это произошло после того, как 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью "яблочных" гаджетов. Заражёнными оказались несколько тысяч устройств россиян.

Никита Никонов
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