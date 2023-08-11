Замена айфонам: В госорганы поступили смартфоны с российской ОС, пишут СМИ
"Известия": В СФ началось тестирование смартфонов на базе российской ОС "Аврора"
Смартфоны с российской ОС "Аврора". Обложка © ТАСС / Виталий Невар
В российских государственных структурах началось тестирование смартфонов и планшетов на базе отечественной операционной системы "Аврора". Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в госорганы, несколько десятков устройств уже поставлено в Совет Федерации. Это происходит на фоне отказа от использования госслужащими техники Apple.
"На первых порах пользователями аппаратов, скорее всего, станут сенаторы и их помощники, а также группы сотрудников аппарата СФ, регулярно взаимодействующие друг с другом для решения своих функциональных задач", — полагает источник газеты.
Отмечается, что если эксперимент пройдёт успешно, то поставки гаджетов на "Авроре" в госорганы будет увеличен. По данным СМИ, в тестировании участвуют девайсы российских компаний.
Также источник "Известий" заявил, что устройства на "Авроре" должны станет дополнением к уже используемым гаджетам иностранного производства. В случае необходимости чиновники и парламентарии смогут перейти на них.
Разработкой и внедрением ОС "Авроры" занимается "Открытая мобильная платформа", принадлежащая "Ростелекому".
Напомним, ранее госкорпорация "Ростех" решила запретить сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Такое же решение приняли и в Минцифры. Кроме того, в Госдуме обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. Это произошло после того, как 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью "яблочных" гаджетов. Заражёнными оказались несколько тысяч устройств россиян.