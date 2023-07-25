Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих

Она считает, что постепенный отказ от айфнов в России понятен. Как отметила спикер на пресс-конференции по итогам весенней сессии, они вредны с точки зрения государственной безопасности.

"По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнёры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определённую угрозу", — сказала Валентина Матвиенко.