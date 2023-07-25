Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих
Матвиенко призвала госслужащих не использовать iPhone в служебных целях
Устройства, произведённые американской корпорацией Apple, в том числе смартфоны IPhone, государственным служащим точно нельзя использовать в служебных целях. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она считает, что постепенный отказ от айфнов в России понятен. Как отметила спикер на пресс-конференции по итогам весенней сессии, они вредны с точки зрения государственной безопасности.
"По крайней мере, точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнёры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть. С точки зрения государственной и личной безопасности, конечно, это уже представляет определённую угрозу", — сказала Валентина Матвиенко.
Напомним, ранее госкорпорация "Ростех" решила запретить сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Такое же решение приняли и в Минцифры. Кроме того, в Госдуме также обещали сделать "серьёзные выводы" по поводу айфонов. 1 июня ФСБ совместно с сотрудниками ФСО раскрыла разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с помощью айфонов. Заражёнными оказались несколько тысяч гаджетов россиян.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко