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2 августа, 19:58

В России не станут запрещать к продаже технику Apple

Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple в России

Роскомнадзор опроверг возможность запрета продаж техники компании Apple в России после проведения исследований со стороны ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На соответствующий вопрос в ведомстве ответили отрицательно.

В Госдуме пообещали серьёзные выводы после шпионского скандала с Apple

В Госдуме пообещали серьёзные выводы после шпионского скандала с Apple

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих. С 1 августа пользоваться гаджетами Apple запретили сотрудникам Минспорта, а ещё раньше — работникам госкорпорации "Ростех".

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Unsplash

Юлия Коновалова
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