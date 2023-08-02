В России не станут запрещать к продаже технику Apple
Роскомнадзор опроверг информацию о запрете продаж техники Apple в России
Роскомнадзор опроверг возможность запрета продаж техники компании Apple в России после проведения исследований со стороны ведомства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На соответствующий вопрос в ведомстве ответили отрицательно.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему айфоны опасны для госслужащих. С 1 августа пользоваться гаджетами Apple запретили сотрудникам Минспорта, а ещё раньше — работникам госкорпорации "Ростех".
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