Из лягушки в принцессу: 10 звёзд, прямо доказывающих, как сильно слава и деньги меняют людей

Адель — 2008-й / 2023-й

Как изменилась Адель с 2008-го по 2023 год. Фото © Getty Images, © Getty Images / WireImage Jon Kopaloff

Несмотря на то что Адель говорит, что слава её не изменила, фото певицы за последние 15 лет доказывают обратное. Если в 2008 году она выглядела как обычная девушка со средним доходом, то сейчас Адель явно вкладывает миллионы в свой имидж.

Моника Беллуччи — 1985-й / 2023-й

Что стало с Моникой Беллуччи. Фото © Getty Images / Mondadori Portfolio / Rino Petrosino, © Getty Images / Dia Dipasupil 1985 / 2023

В 1985 году, когда Моника Беллуччи только начинала свою карьеру, она выглядела как обычная итальянская девушка. Однако за последние десятилетия её имидж стал более роскошным. Что сказать — Голливуд делает своё дело.

Бритни Спирс — 1998-й / 2023-й

Как с годами менялась Бритни Спирс. Фото © Getty Images / FilmMagic / Jeff Kravitz, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / britneyspears

Бритни Спирс хоть и была уже всемирно известна в 1998 году, выглядела она как обычный подросток. Но с тех пор она прошла через тернистый путь и сейчас является одной из самых успешных поп-звёзд в мире. Всё это отразилось и на её внешности.

Адам Драйвер — 2010-й / 2023-й

Каким в молодости был Адам Драйвер, каким стал сейчас. Фото © Getty Images / Will Ragozzino, © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI

В 2010 году Адам Драйвер был малоизвестным актёром, который только начинал свою карьеру. Сейчас он является одним из самых известных и востребованных в Голливуде. Но характерная внешность никуда не делась. Удивительно!

Дженнифер Лопес — 1992-й / 2023-й

Как выглядела Дженнифер Лопес в юности. Фото © Getty Images / Ron Davis, Albert L. Ortega

Дженнифер Лопес только начинала свою карьеру в девяностых и выглядела хоть и красиво, но довольно скромно. За 31 год её имидж стал более ярким и роскошным, что связано с успехом дивы в музыкальной и киноиндустриях.

Марго Робби — 2009-й / 2023-й

Марго Робби — как знаменитая Барби выглядела в юности. Фото © Getty Images / Corbis / Marianna Massey, © Getty Images / WireImage / Samir Hussein

На фотографии 2009 года сложно узнать Марго Робби, которая сейчас вместе с фильмом "Барби" завоёвывает мир кинематографа. Подростковые черты уже совсем скоро пропадут с её лица, но и морщинки тоже не заставят себя ждать.

Леди Гага — 2007-й / 2023-й

Как с годами менялась Леди Гага. Фото © Getty Images / WireImage / Jason Squires, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ladygaga

В 2007 году, ещё до хитов Bad Romance и Paparazzi, Леди Гага была малоизвестным артистом, но даже по дешёвым костюмам было понятно — у неё на всё есть своё видение. Сейчас, спустя более 15 лет, Леди Гага заслуженно считается одной из самых ярких и успешных поп-звёзд в мире. Юношеское желание эпатировать публику пропало вместе со стабильным доходом. Элегантность победила!

Мила Кунис — 1998-й / 2023-й

Мила Кунис: как изменилась за свою карьеру. Фото © Getty Images / Ron Galella Collection / Ron Galella, Getty Images / FilmMagic / Steve Granitz

В 90-х Милу Кунис ещё почти никто не знал — девочка из эмигрантской семьи не подозревала, как далеко заведёт её карьера. Теперь она уже далеко не подросток, а взрослая, уверенная в себе женщина.

Мэрайя Кэри — 1990-й / 2023-й

Какой в юности была певица Мэрайя Кэри. Фото © ТАСС / AP / Wyatt Counts, © Getty Images / Variety / Christopher Polk

В 1990 году Мэрайя Кэри только начинала свою карьеру, но уже тогда было видно, что девушка обладает потрясающим вокалом. Спустя три десятилетия дива всё так же шокирует фанатов по всему миру, но не только своими вокальными данными, но и внешним видом. В свои 56 лет певица выглядит ещё лучше!

Зак Эфрон — 2004-й / 2023-й

Что стало с Заком Эфроном после пластики: фото до и после. Фото © Getty Images / Frazer Harrison, © ТАСС / Zuma

В 2004 году Зак Эфрон был малоизвестным актёром, который только начинал свою карьеру. Сейчас он является одним из самых популярных актёров Голливуда, что отразилось на его внешности. В лучшую или худшую сторону — решать вам.