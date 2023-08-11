10 старых фото с советскими собаками, которые напомнят о ваших питомцах из детства

Предлагаем окунуться в советскую эпоху и вспомнить, какие собаки были популярны в те времена. Архивные фото помогут вам вернуться в детство и воссоздать атмосферу тех лет, когда пёсели были не только друзьями, но и помощниками во многих областях жизни.

Сентябрь 1959 г. Московская область. Лаборант Института медико-биологических проблем АН СССР Наталья Казакова во время подготовки собаки Козявки к испытательному полёту в космос.

Кошки против собак: кого советский гражданин любил больше. Фото © ТАСС / Лев Портер

Ноябрь 1962 г. Камчатская область. Упряжка ездовых собак.

Какие собаки были популярны в СССР? 10 фото. Фото © ТАСС / Юрий Муравин

Июнь 1967 г. Москва. Афганские борзые во время выставки охотничьих и комнатно-декоративных собак в парке культуры и отдыха "Красная Пресня".

Ностальгия по СССР: 10 архивных фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Николай Кулешов

Август 1970 г. Московская область. Сторожевая по кличке Лада на XXXIV областной выставке служебных собак в селе Ильинском.

Собаки в СССР: 10 архивных фото, которые вас поразят. Фото © ТАСС / Геннадий Чесноков

Сентябрь 1976 г. СССР. Тойтерьеры Чапа и Джерик возвращаются домой с наградами после выставки.

Возвращаемся в детство: 10 фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валентин Мастюков

Июнь 1979 г. Москва. Пудель с хозяином на выставке собак.

Какие породы собак были популярны в СССР? Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Апрель 1984 г. Московская область. Участница смотра молодых охотничьих собак в подмосковном посёлке Жаворонки.

Собаки в науке, охране и культуре Советского Союза. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Июнь 1986 г. Москва. В Битцевском лесопарке собралось более тысячи собаководов города.

Воспоминания о советских собаках: какие породы были популярны в СССР. Фото © ТАСС / Александр Катков

Май 1988 г. Московская область. Участник Всесоюзной выставки служебных собак отечественных пород перед стартом.

Самые любимые собаки в СССР: 10 архивных снимков. Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв, Александр Яковлев

Май 1990 г. Москва. Сенбернар Гоша — участник выставки-шоу собак, организованной клубом "Элита".

Возвращение в прошлое: 10 архивных фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Андрей Бабушкин