10 старых фото с советскими собаками, которые напомнят о ваших питомцах из детства
В Советском Союзе собаки не только были преданными друзьями людей, но также играли важную роль в науке, охране и культуре. Собрали 10 фото советских пёселей, которые напомнят о вашей детской любви к питомцам.
Предлагаем окунуться в советскую эпоху и вспомнить, какие собаки были популярны в те времена. Архивные фото помогут вам вернуться в детство и воссоздать атмосферу тех лет, когда пёсели были не только друзьями, но и помощниками во многих областях жизни.
Сентябрь 1959 г. Московская область. Лаборант Института медико-биологических проблем АН СССР Наталья Казакова во время подготовки собаки Козявки к испытательному полёту в космос.
Кошки против собак: кого советский гражданин любил больше. Фото © ТАСС / Лев Портер
Ноябрь 1962 г. Камчатская область. Упряжка ездовых собак.
Какие собаки были популярны в СССР? 10 фото. Фото © ТАСС / Юрий Муравин
Июнь 1967 г. Москва. Афганские борзые во время выставки охотничьих и комнатно-декоративных собак в парке культуры и отдыха "Красная Пресня".
Ностальгия по СССР: 10 архивных фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Николай Кулешов
Август 1970 г. Московская область. Сторожевая по кличке Лада на XXXIV областной выставке служебных собак в селе Ильинском.
Собаки в СССР: 10 архивных фото, которые вас поразят. Фото © ТАСС / Геннадий Чесноков
Сентябрь 1976 г. СССР. Тойтерьеры Чапа и Джерик возвращаются домой с наградами после выставки.
Возвращаемся в детство: 10 фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Валентин Мастюков
Июнь 1979 г. Москва. Пудель с хозяином на выставке собак.
Какие породы собак были популярны в СССР? Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Апрель 1984 г. Московская область. Участница смотра молодых охотничьих собак в подмосковном посёлке Жаворонки.
Собаки в науке, охране и культуре Советского Союза. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв
Июнь 1986 г. Москва. В Битцевском лесопарке собралось более тысячи собаководов города.
Воспоминания о советских собаках: какие породы были популярны в СССР. Фото © ТАСС / Александр Катков
Май 1988 г. Московская область. Участник Всесоюзной выставки служебных собак отечественных пород перед стартом.
Самые любимые собаки в СССР: 10 архивных снимков. Фото © ТАСС / Андрей Соловьёв, Александр Яковлев
Май 1990 г. Москва. Сенбернар Гоша — участник выставки-шоу собак, организованной клубом "Элита".
Возвращение в прошлое: 10 архивных фото с советскими собаками. Фото © ТАСС / Андрей Бабушкин
Хоть с запечатлённых моментов прошли десятилетия, приятно осознавать, что любовь к питомцам остаётся неизменной. Надеемся, эти кадры помогли вернуться в детство и вспомнить, какие собаки были популярны в советские времена.
ТАСС / Валентин Кузьмин, Валентин Мастюков