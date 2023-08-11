Петербуржцы рассказали, что для них важнее всего во время путешествий на машине

Для жителей Санкт-Петербурга важнее всего иметь возможность построить свой маршрут при путешествии на машине. Так ответили 48% горожан в опросе газеты "Петербургский дневник" и портала "Единая карта петербуржца".

Также петербуржцам важны во время автомобильного путешествия комфорт и стоимость поездки. За такие варианты ответа проголосовали по 14% респондентов. 9% жителей Северной столицы отметили безопасность, 4% — новый опыт. Ещё 9% сказали, что трудно ответить на этот вопрос, а 2% выбрали вариант "другое".