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11 августа, 14:44

Петербуржцы рассказали, что для них важнее всего во время путешествий на машине

Петербуржцам при путешествии на авто важнее всего возможность построить маршрут

Для жителей Санкт-Петербурга важнее всего иметь возможность построить свой маршрут при путешествии на машине. Так ответили 48% горожан в опросе газеты "Петербургский дневник" и портала "Единая карта петербуржца".

Также петербуржцам важны во время автомобильного путешествия комфорт и стоимость поездки. За такие варианты ответа проголосовали по 14% респондентов. 9% жителей Северной столицы отметили безопасность, 4% — новый опыт. Ещё 9% сказали, что трудно ответить на этот вопрос, а 2% выбрали вариант "другое".

В Петербурге отметят День физкультурника под спортивный плейлист на Дворцовом мосту

В Петербурге отметят День физкультурника под спортивный плейлист на Дворцовом мосту

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин не смог полноценно отдохнуть во время отпуска. Им чаще всего мешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместное времяпрепровождение с родственниками.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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