Петербуржцы рассказали, что для них важнее всего во время путешествий на машине
Петербуржцам при путешествии на авто важнее всего возможность построить маршрут
Для жителей Санкт-Петербурга важнее всего иметь возможность построить свой маршрут при путешествии на машине. Так ответили 48% горожан в опросе газеты "Петербургский дневник" и портала "Единая карта петербуржца".
Также петербуржцам важны во время автомобильного путешествия комфорт и стоимость поездки. За такие варианты ответа проголосовали по 14% респондентов. 9% жителей Северной столицы отметили безопасность, 4% — новый опыт. Ещё 9% сказали, что трудно ответить на этот вопрос, а 2% выбрали вариант "другое".
Ранее стало известно, что каждый третий россиянин не смог полноценно отдохнуть во время отпуска. Им чаще всего мешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместное времяпрепровождение с родственниками.
Shutterstock