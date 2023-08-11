В Петербурге отметят День физкультурника под спортивный плейлист на Дворцовом мосту

В Санкт-Петербурге в ночь с 11 на 12 августа в рамках звукового шоу "Поющие мосты" разведут Дворцовый мост под спортивную музыку в честь Дня физкультурника. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

Так, в честь праздника над Невой прозвучат композиции Матвея Блантера "Марш футболистов" и "Спортивная честь", Василия Соловьёва-Седого "Вечерняя песня", а также марши Исаака Дунаевского из фильма "Вратарь" и Рейнгольда Глиэра из картин "Первая перчатка" и "Гимн великому городу". Главред издания, организатор акции Кирилл Смирнов подчеркнул, что акция "Поющие мосты" стала городской традицией. Также проект поддержали губернатор Петербурга Александр Беглов и правительство Северной столицы.

"Спортивный плейлист в прошлых сезонах особенно полюбился петербуржцам, поэтому он стал традиционным. Зрителей ждут и нововведения. Особый тематический плейлист подготовлен к 20-летию нашего издания, которое планируем отметить осенью", — добавил Смирнов.