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11 августа, 11:14

В парке 300-летия Петербурга начался интерактивный фестиваль спасателей

В парке 300-летия Петербурга в Северной столице начался необычный фестиваль спасателей. В нём могут принять участие горожане всех возрастов.

Фестиваль спасателей в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", там можно среди прочего попробовать сбить из пожарного брандспойта мячик на подставке, побывать в специально задымлённой комнате в защитном снаряжении.

А ещё посетителям фестиваля покажут, как спасают людей из смятых машин и как затем эту технику тушат.

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Ранее Лайф сообщал, что несколько прожекторов установили на высотках на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. И в ночь на 10 августа их включили в честь 79-летия окончания битвы за Ленинград в рамках акции "Лучи Победы".

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Андрей Григорьев
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