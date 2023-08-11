В парке 300-летия Петербурга начался интерактивный фестиваль спасателей
В парке 300-летия Петербурга в Северной столице начался необычный фестиваль спасателей. В нём могут принять участие горожане всех возрастов.
Фестиваль спасателей в Санкт-Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", там можно среди прочего попробовать сбить из пожарного брандспойта мячик на подставке, побывать в специально задымлённой комнате в защитном снаряжении.
А ещё посетителям фестиваля покажут, как спасают людей из смятых машин и как затем эту технику тушат.
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Ранее Лайф сообщал, что несколько прожекторов установили на высотках на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. И в ночь на 10 августа их включили в честь 79-летия окончания битвы за Ленинград в рамках акции "Лучи Победы".
Телеканал "Санкт-Петербург"