Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

Подрывника, который накануне со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри в Удельном парке в Санкт-Петербурге, остановил 36-летний мужчина. Он принял удар на себя и получил ранение. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Участники фестиваля фурри в Удельном парке в Санкт-Петербурге пытаются обезвредить нападавшего. Видео © LIFE

По данным нашего собеседника, 19-летний нападавший Даниил М. на фестивале фурри выдернул чеку из учебно-имитационной гранаты "Диверсант", несмотря на попытки участников мероприятия усмирить его. Решительнее всех действовал Михаил П. Мужчина отобрал у парня гранату, которая в итоге взорвалась у него прямо в руке. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый взрывной субкапитальный перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения отломков.

Нападавший Даниил М. Обложка © LIFE

Что касается нападавшего, на месте у него изъяли чёрную маску, пластмассовый цилиндр и ещё две страйкбольные гранаты "Диверсант". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.