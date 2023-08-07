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7 августа, 07:08

Граната взорвалась в руке: Лайф узнал подробности нападения петербуржца на участников фестиваля фурри

В Петербурге возбудили уголовное дело после подрыва гранаты на фестивале фурри

Подрывника, который накануне со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри в Удельном парке в Санкт-Петербурге, остановил 36-летний мужчина. Он принял удар на себя и получил ранение. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Участники фестиваля фурри в Удельном парке в Санкт-Петербурге пытаются обезвредить нападавшего. Видео © LIFE

По данным нашего собеседника, 19-летний нападавший Даниил М. на фестивале фурри выдернул чеку из учебно-имитационной гранаты "Диверсант", несмотря на попытки участников мероприятия усмирить его. Решительнее всех действовал Михаил П. Мужчина отобрал у парня гранату, которая в итоге взорвалась у него прямо в руке. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый взрывной субкапитальный перелом пятой пястной кости левой кисти без смещения отломков.

Нападавший Даниил М. Обложка © LIFE

Нападавший Даниил М. Обложка © LIFE

Что касается нападавшего, на месте у него изъяли чёрную маску, пластмассовый цилиндр и ещё две страйкбольные гранаты "Диверсант". Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца

Напомним, вчера в Удельном парке Санкт-Петербурга парень с гранатой напал на фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными), среди которых были и подростки. Нападавшим оказался 19-летний парень, его уже задержали. Сейчас он находится в ИВС.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
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