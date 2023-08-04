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4 августа, 13:01

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца

<p>Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Фото © <a href="https://t.me/mash_batash/3295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Batash</a></p>

Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Фото © Mash Batash

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца. Такое решение принял Уфимский гарнизонный военный суд.

"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

Напомним, 2 августа в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой: он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров сначала поговорил с мужчиной, а затем лично приехал на место ЧП, уговорив нарушителя сдаться.

Александра Вишнякова
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