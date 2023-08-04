Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца. Такое решение принял Уфимский гарнизонный военный суд.

"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

Напомним, 2 августа в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой: он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан. Радий Хабиров сначала поговорил с мужчиной, а затем лично приехал на место ЧП, уговорив нарушителя сдаться.