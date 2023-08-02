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2 августа, 07:59

Мужчина угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе

В Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с предметом, похожим на гранату. По данным SHOT, мужчина угрожает взорвать её. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Движение по Нагаевскому шоссе перекрыли из-за неадеквата с гранатой. Видео © SHOT

"Мужчина стоит на заправке с гранатой, поэтому всё закрыто. Мне страшно, пожарные сейчас проехали", пишут в чатах местные жители.

Разгуливающий с гранатой по Уфе мужчина попал на камеры наблюдения. Видео © SHOT

Ранее Лайф сообщал, что в селе Курской области задержали нетрезвого мужчину, который гулял с гранатой. При виде полицейских он решил спрятать её в кустах.

Обложка ©

SHOT

Марина Калегина
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