Мужчина угрожает взорвать гранату на Нагаевском шоссе в Уфе

В Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с предметом, похожим на гранату. По данным SHOT, мужчина угрожает взорвать её. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Движение по Нагаевскому шоссе перекрыли из-за неадеквата с гранатой. Видео © SHOT

"Мужчина стоит на заправке с гранатой, поэтому всё закрыто. Мне страшно, пожарные сейчас проехали", — пишут в чатах местные жители.

Разгуливающий с гранатой по Уфе мужчина попал на камеры наблюдения. Видео © SHOT