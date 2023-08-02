"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП
Появилось видео переговоров Хабирова с уфимцем, грозившим взорвать гранату
Появилось видео полного телефонного разговора главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату в Уфе. Запись публикует телеграм-канал "Подслушано в Башкирии".
Глава Башкирии Радий Хабиров переговорил с жителем Уфы, угрожавшим взорвать гранату. Видео © t.me / "Подслушано в Башкирии"
Глава республики в начале уточнил, есть ли у жителя Уфы снаряд и какой именно, а затем предложил приехать на место и спокойно побеседовать с глазу на глаз.
"Давайте так, я сейчас могу к вам приехать, но вы складываете своё оружие и со мной спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что, если я что-то могу для вас сделать, я всё сделаю", — сказал Хабиров.
Сначала мужчина начал спорить, но глава республики выслушал его предложение. Судя по всему, злоумышленник был настроен решительно и описал в разговоре причины своего поступка. Хабиров предложил ему остыть, чтобы "не наломать дров", и лично заняться проблемой, тем более что к главе республике, исходя из ответа уфимца, у него есть доверие.
Напомним, что в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой, которую он грозился взорвать. К счастью, всё обошлось: мужчина отказался от своего решения после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который оперативно прибыл на место происшествия. После беседы мужчина сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.
t.me / "Подслушано в Башкирии"