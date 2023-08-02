"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП

Появилось видео полного телефонного разговора главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с мужчиной, угрожавшим взорвать гранату в Уфе. Запись публикует телеграм-канал "Подслушано в Башкирии".

Глава Башкирии Радий Хабиров переговорил с жителем Уфы, угрожавшим взорвать гранату. Видео © t.me / "Подслушано в Башкирии"

Глава республики в начале уточнил, есть ли у жителя Уфы снаряд и какой именно, а затем предложил приехать на место и спокойно побеседовать с глазу на глаз.

"Давайте так, я сейчас могу к вам приехать, но вы складываете своё оружие и со мной спокойно побеседуем. Я вам гарантирую, что, если я что-то могу для вас сделать, я всё сделаю", — сказал Хабиров.