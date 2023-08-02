После разговора с главой Башкирии мужчина с гранатой сдался полиции

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, отказался от этих планов после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который оперативно прибыл на место происшествия.

Как сообщает Mash Batash, после разговора с Хабировым он сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.