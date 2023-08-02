Регион

Уведомления отключены

2 августа, 10:24

После разговора с главой Башкирии мужчина с гранатой сдался полиции

<p>Глава Башкирии Радий Хабиров поговорил с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Фото © <a href="https://t.me/mash_batash/3295" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Batash</a></p>

Глава Башкирии Радий Хабиров поговорил с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Фото © Mash Batash

Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, отказался от этих планов после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который оперативно прибыл на место происшествия.

Как сообщает Mash Batash, после разговора с Хабировым он сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.

Глава Башкирии Хабиров приехал к месту, где мужчина угрожает взорвать гранату

Глава Башкирии Хабиров приехал к месту, где мужчина угрожает взорвать гранату

Напомним, что ранее в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с предметом, похожим на гранату. Он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Радий Хабиров
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров