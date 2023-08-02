После разговора с главой Башкирии мужчина с гранатой сдался полиции
Глава Башкирии Радий Хабиров поговорил с мужчиной, который угрожал взорвать гранату в Уфе. Фото © Mash Batash
Мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, отказался от этих планов после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который оперативно прибыл на место происшествия.
Как сообщает Mash Batash, после разговора с Хабировым он сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.
Напомним, что ранее в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с предметом, похожим на гранату. Он угрожал устроить взрыв. Полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.