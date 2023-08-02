Глава Башкирии Хабиров приехал к месту, где мужчина угрожает взорвать гранату

Глава Башкирии Радий Хабиров только что приехал на Нагаевское шоссе в Уфе, где неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает SHOT.

До этого полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава республики Радий Хабиров.