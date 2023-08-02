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2 августа, 09:56
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Глава Башкирии Хабиров приехал к месту, где мужчина угрожает взорвать гранату

<p>Разгуливающий с гранатой по Уфе мужчина попал на камеры наблюдения. Видео © <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разгуливающий с гранатой по Уфе мужчина попал на камеры наблюдения. Видео © SHOT

Глава Башкирии Радий Хабиров только что приехал на Нагаевское шоссе в Уфе, где неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату. Об этом сообщает SHOT.

До этого полицейские около двух часов вели с "подрывником" переговоры, но тот потребовал, чтобы к нему приехал глава республики Радий Хабиров.

Напомним, что ранее в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с предметом, похожим на гранату. Он угрожает устроить взрыв. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Радий Хабиров
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика

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