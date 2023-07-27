Бывший муж украл детей у бизнесвумен из Иванова и угрожает ей расстрелом

Бывший муж украл детей у бизнесвумен из Иванова Марты Нур Рашид (Чистилиной), он не сообщает об их местонахождении, не даёт общаться и угрожает женщине расстрелом. При этом суд вынес решение, что дети должны проживать с матерью. Телеграм-канал "Изнанка. Женщины" пообщался с Мартой.

Мужчина украл детей у бывшей жены. Видео © t.me / "Изнанка. Женщины"

"Он мне сказал, что я своих детей больше никогда не увижу. Он сказал, что дети будут ни с кем, кроме него", — поделилась собеседница издания.

Она рассказала, что с экс-супругом Денисом у неё трое детей: Карина, Николай и Анна. После развода суд определил их место жительства вместе с Мартой, при этом женщина никогда не препятствовала общению ребят с отцом. Однако постепенно мужчина перетянул к себе 12-летнего Николая, стал настраивать его против матери, а 18 июля украл с детской площадки пятилетнюю Аню. С детьми он улетел из Сочи в Москву.

Марта полетела следом и пришла к его квартире, но мужчина вышел к ней в подъезд с пистолетом и стал угрожать. Прибывшая полиция изъяла у него оружие, а через несколько дней отец скрылся с детьми в неизвестном направлении. Он отправляет экс-супруге детские фотографии, но не даёт общаться и не пишет о месте проживания.

Марта написала 13 заявлений: в полицию Сочи и Москвы, судебным приставам, в Генпрокуратуру и Главное военно-следственное управление. Однако ни одна из инстанций не смогла найти мужчину с детьми.