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6 августа, 18:30

Задержан неадекватный петербуржец, напавший с гранатой на подростков-фурри

В Петербурге задержан мужчина, напавший на подростков-фурри в парке

В Санкт-Петербурге задержан и доставлен в отдел полиции 19-летний житель Северной столицы, который сегодня в Удельном парке напал на подростков. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь полицейские разбираются, зачем злоумышленник пошёл на подростков с гранатой в руке.

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Напомним, мужчина сегодня напал на группу фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными). Они сами скрутили его и передали полиции. При разрыве страйкбольной гранаты один из них получил травму руки.

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Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

Андрей Григорьев
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