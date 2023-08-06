Задержан неадекватный петербуржец, напавший с гранатой на подростков-фурри

В Санкт-Петербурге задержан и доставлен в отдел полиции 19-летний житель Северной столицы, который сегодня в Удельном парке напал на подростков. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Подозреваемый был задержан прохожими и передан сотрудникам полиции. Им оказался 19-летний житель Санкт-Петербурга. На месте происшествия сотрудниками полиции было установлено, что задержанный бросил в толпу страйкбольную гранату с перцовым газом", — говорится в сообщении ведомства.

Теперь полицейские разбираются, зачем злоумышленник пошёл на подростков с гранатой в руке.