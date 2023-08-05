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5 августа, 12:48

Арестован "подрывник" спорткара Jaguar у "Москвы-Сити"

Арестован мужчина, бросивший гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити"

<p>Подорвавший машину гранатой у "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/2583?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы </a></p>

Подорвавший машину гранатой у "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

33-летнего мужчину, который кинул страйкбольную гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити", заключили под стражу. Как заявила столичная прокуратура, злоумышленнику предъявили обвинение по статье УК "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Арестован мужчина, бросивший гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити". Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел мужчину, бросившего гранату в авто

Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел мужчину, бросившего гранату в авто

Лайф напоминает, что неадекват залез в автомобиль около "Москвы-Сити" и начал грозить водителю пистолетом. Когда тот сбежал, мужчина выскочил вслед за ним и бросил учебную гранату в автомобиль. Момент подрыва спорткара попал на видео. Позже стало известно, что полиция задержала злоумышленника.

Никита Осипов
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