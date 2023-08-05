Арестован "подрывник" спорткара Jaguar у "Москвы-Сити"

33-летнего мужчину, который кинул страйкбольную гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити", заключили под стражу. Как заявила столичная прокуратура, злоумышленнику предъявили обвинение по статье УК "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия".