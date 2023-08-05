Арестован "подрывник" спорткара Jaguar у "Москвы-Сити"
Арестован мужчина, бросивший гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити"
Подорвавший машину гранатой у "Москвы-Сити". Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
33-летнего мужчину, который кинул страйкбольную гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити", заключили под стражу. Как заявила столичная прокуратура, злоумышленнику предъявили обвинение по статье УК "Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия".
Арестован мужчина, бросивший гранату в спорткар Jaguar у "Москвы-Сити". Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Лайф напоминает, что неадекват залез в автомобиль около "Москвы-Сити" и начал грозить водителю пистолетом. Когда тот сбежал, мужчина выскочил вслед за ним и бросил учебную гранату в автомобиль. Момент подрыва спорткара попал на видео. Позже стало известно, что полиция задержала злоумышленника.