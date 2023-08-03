Полиция задержала мужчину, который бросил гранату в Jaguar у "Москвы-Сити"
Мужчина, бросивший гранату в салон спорткара около "Москвы-Сити". Фото © SHOT
Полиция задержала мужчину, бросившего в салон спорткара Jaguar страйкбольную гранату. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.
У подозреваемого при себе был пневматический пистолет, оружие изъято. Сейчас злоумышленника везут в отделение для разбирательства. Как пояснили правоохранители, мужчина, угрожая пистолетом водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет, после чего бросил в авто страйкбольную гранату и скрылся.
А накануне вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, позвонила в полицию. Захватчика оперативно задержали. Позднее очевидцы поделились подробностями произошедшего.