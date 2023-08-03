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3 августа, 18:58
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Полиция задержала мужчину, который бросил гранату в Jaguar у "Москвы-Сити"

<p>Мужчина, бросивший гранату в салон спорткара около "Москвы-Сити". Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/55111" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Мужчина, бросивший гранату в салон спорткара около "Москвы-Сити". Фото © SHOT

Полиция задержала мужчину, бросившего в салон спорткара Jaguar страйкбольную гранату. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

У подозреваемого при себе был пневматический пистолет, оружие изъято. Сейчас злоумышленника везут в отделение для разбирательства. Как пояснили правоохранители, мужчина, угрожая пистолетом водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет, после чего бросил в авто страйкбольную гранату и скрылся.

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

А накануне вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, позвонила в полицию. Захватчика оперативно задержали. Позднее очевидцы поделились подробностями произошедшего.

Андрей Бражников
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