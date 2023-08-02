Вооружённый захватчик из поликлиники в Москве задержан
Вооружённый захватчик, который угрожал пациентам и врачам в травмпункте московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", — уточнил собеседник агентства.
У него изъяли пневматический пистолет. Сейчас мужчина находится в местном УВД, где разъясняет причины и обстоятельства содеянного. По нашим данным, полицию вызвала одна из женщин, которая спаслась бегством из медучреждения при виде мужчины с оружием.
Ранее сегодня в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой, которую он грозился взорвать. К счастью, всё обошлось: мужчина отказался от своего решения после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который лично приехал на место происшествия. После беседы мужчина сдался правоохранителям и отдал им гранату.
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