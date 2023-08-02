Вооружённый захватчик из поликлиники в Москве задержан

Вооружённый захватчик, который угрожал пациентам и врачам в травмпункте московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках, задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали нарушителя", — уточнил собеседник агентства.