Вооружённый мужчина захватил травмпункт поликлиники в Москве
Вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Как стало известно SHOT, он угрожает врачам и пациентам пистолетом.
Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, и сообщила в полицию. На место едут правоохранители и экстренные службы.
"Вы сейчас наломаете дров": Появилось видео звонка Хабирова "подрывнику" с гранатой перед выездом на место ЧП
Ранее сегодня в Уфе перекрыли шоссе из-за неизвестного с гранатой, которую он грозился взорвать. К счастью, всё обошлось: мужчина отказался от своего решения после разговора с главой Башкирии Радием Хабировым, который оперативно прибыл на место происшествия. После беседы мужчина сдался правоохранителям. Гранату у него изъяли.
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