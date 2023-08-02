Вооружённый мужчина захватил травмпункт поликлиники в Москве

Вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Как стало известно SHOT , он угрожает врачам и пациентам пистолетом.

Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, и сообщила в полицию. На место едут правоохранители и экстренные службы.