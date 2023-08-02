"Амбал два на два": Стали известны обстоятельства вооружённого нападения в поликлинике Москвы

Женщина, находившаяся на приёме в московской поликлинике № 5 в момент вооружённого нападения, рассказала о событиях, происходивших в кабинете. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Очевидица рассказала о вооружённом нападении в поликлинике № 5 в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидицы, в кабинет ворвался "вооружённый амбал, два на два". Угрожая пистолетом, он положил медсестру на пол и заставил залезть под стол. Пациентке же удалось улизнуть.

Напавший громко ругался с подошедшим доктором, а потом спокойно ушёл. Прибывшим на вызов полицейским указали, в какую сторону направился возмутитель общественного порядка, и вскоре правоохранители его задержали. Пациенты и медперсонал не пострадали, поликлиника работает в обычном режиме.