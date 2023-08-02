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2 августа, 19:33

"Амбал два на два": Стали известны обстоятельства вооружённого нападения в поликлинике Москвы

SHOT: Очевидица рассказала о вооружённом нападении в поликлинике № 5 в Москве

Женщина, находившаяся на приёме в московской поликлинике № 5 в момент вооружённого нападения, рассказала о событиях, происходивших в кабинете. Видео публикует телеграм-канал SHOT.

Очевидица рассказала о вооружённом нападении в поликлинике № 5 в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидицы, в кабинет ворвался "вооружённый амбал, два на два". Угрожая пистолетом, он положил медсестру на пол и заставил залезть под стол. Пациентке же удалось улизнуть.

Напавший громко ругался с подошедшим доктором, а потом спокойно ушёл. Прибывшим на вызов полицейским указали, в какую сторону направился возмутитель общественного порядка, и вскоре правоохранители его задержали. Пациенты и медперсонал не пострадали, поликлиника работает в обычном режиме.

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Ранее Лайф писал, что вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, позвонила в полицию.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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