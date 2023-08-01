В России охранников школ и детсадов подготовят к отражению вооружённых нападений

В России охранников школ, детских садов и иных общеобразовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооружённых нападений. Соответствующие требования появятся в новом проекте ГОСТа, который есть в распоряжении газеты "Известия".

Проект разработала рабочая группа из представителей Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности". Участие в создании документа принял и Федеральный координационный центр руководителей охранных структур. Инициативу поддержал Росстандарт, а также Комитет Госдумы по безопасности.

Все образовательные и дошкольные учреждения страны достаточно хорошо защищены в соответствии с необходимыми критериями безопасности, однако в связи с возникновением новых угроз было принято решение актуализировать содержание ГОСТа. В частности, предлагается включить требования к подготовке охранников, в том числе учения и практические тренировки по действиям при нападении и возникновении ЧС на объектах.

"Мы считаем, что новые требования по защите учащихся должны быть обязательными особенно сегодня. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым провокациям. Надо действовать на опережение", — заявил зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.