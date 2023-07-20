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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 15:11
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В российских школах переименовали ОБЖ

Госдума проголосовала за переименование ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины"

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о переименовании школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины". Тем же документом предлагается скорректировать в Федеральном законе "Об образовании" понятие "воспитание" и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.

Другая новелла закона — введение понятия профориентации для школьников. Авторы инициативы считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения.

Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы
Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы

Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения планирует ввести в российских школах уроки по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычных ОБЖ. Новый предмет появится уже с 1 сентября 2024 года, новую учебную программу сформирует специальная рабочая группа.

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ТАСС / Николай Михальченко

Марина Калегина
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