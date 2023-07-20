В российских школах переименовали ОБЖ
Госдума проголосовала за переименование ОБЖ в "Основы безопасности и защиты Родины"
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о переименовании школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины". Тем же документом предлагается скорректировать в Федеральном законе "Об образовании" понятие "воспитание" и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Другая новелла закона — введение понятия профориентации для школьников. Авторы инициативы считают, что занятия по профориентации помогут школьникам выбрать профессию, например благодаря экскурсиям на предприятия. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения.
Напомним, ранее стало известно, что Минпросвещения планирует ввести в российских школах уроки по "Основам безопасности и защиты Родины" вместо привычных ОБЖ. Новый предмет появится уже с 1 сентября 2024 года, новую учебную программу сформирует специальная рабочая группа.
ТАСС / Николай Михальченко