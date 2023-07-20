В российских школах переименовали ОБЖ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о переименовании школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в "Основы безопасности и защиты Родины". Тем же документом предлагается скорректировать в Федеральном законе "Об образовании" понятие "воспитание" и дополнить его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.