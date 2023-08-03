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3 августа, 17:56

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-сити" попал на видео

Момент броска гранаты в серебристый "Ягуар" у "Москва-сити" попал на видео

Мужчина, бросивший гранату в салон авто около "Москва-сити", попал на видео. На кадрах SHOT видно, что неизвестный в синих штанах и голубой футболке выбрал для атаки спорткар Jaguar, цена которого может превышать 15 млн.

Мужчина, бросивший гранату в салон авто около "Москва-сити". Видео © SHOT

Злоумышленник выдернул чеку и швырнул гранату в салон "Ягуара", после чего раздался громкий взрыв. Мужчина тут же сбежал. Сейчас он объявлен в розыск.

Неизвестный, бросивший гранату в салон спорткара около "Москва-сити". Фото © SHOT

Неизвестный, бросивший гранату в салон спорткара около "Москва-сити". Фото © SHOT

Вооружённый захватчик из поликлиники в Москве задержан

Вооружённый захватчик из поликлиники в Москве задержан

Напомним, пару часов назад неизвестный с пистолетом залез в автомобиль около Сити и начал грозить водителю пистолетом. Когда тот сбежал, неадекват выскочил вслед за ним и бросил учебную гранату в автомобиль.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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