Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-сити" попал на видео

Мужчина, бросивший гранату в салон авто около "Москва-сити", попал на видео. На кадрах SHOT видно, что неизвестный в синих штанах и голубой футболке выбрал для атаки спорткар Jaguar, цена которого может превышать 15 млн.

Мужчина, бросивший гранату в салон авто около "Москва-сити". Видео © SHOT

Злоумышленник выдернул чеку и швырнул гранату в салон "Ягуара", после чего раздался громкий взрыв. Мужчина тут же сбежал. Сейчас он объявлен в розыск.

Неизвестный, бросивший гранату в салон спорткара около "Москва-сити". Фото © SHOT