Неадекват с пистолетом подорвал машину гранатой у "Москвы-Сити"

В центре Москвы вооружённый пистолетом мужчина залез в автомобиль, приставил дуло к виску водителя и начал угрожать ему. Всё случилось в 1-м Красногвардейском проезде.

По данным SHOT, после того как водитель выбежал из авто, мужчина выскочил вслед за ним и бросил в авто учебную гранату. В результате выбило стёкла, возгорания не последовало. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, сейчас в ситуации разбирается полиция.