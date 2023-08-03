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3 августа, 17:32
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Неадекват с пистолетом подорвал машину гранатой у "Москвы-Сити"

В центре Москвы мужчина с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль

В центре Москвы вооружённый пистолетом мужчина залез в автомобиль, приставил дуло к виску водителя и начал угрожать ему. Всё случилось в 1-м Красногвардейском проезде.

По данным SHOT, после того как водитель выбежал из авто, мужчина выскочил вслед за ним и бросил в авто учебную гранату. В результате выбило стёкла, возгорания не последовало. Нападавшему удалось скрыться с места происшествия, сейчас в ситуации разбирается полиция.

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А накануне вооружённый мужчина захватил травмпункт московской поликлиники № 5 на улице Стромынка в Сокольниках. Люди в страхе убежали из медучреждения. Одна из женщин, которая спаслась бегством, позвонила в полицию. Захватчика оперативно задержали. Позднее очевидцы поделились подробностями произошедшего.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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