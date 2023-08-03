Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел мужчину, бросившего гранату в авто
Владелец автомобиля Jaguar, в салон которого неадекват бросил страйкбольную гранату, прокомментировал Лайфу произошедший инцидент. По его словам, он никогда прежде не видел этого мужчину.
Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел человека, бросившего гранату в его авто. Видео © LIFE
О мотивах злоумышленника владелец спорткара тоже не имеет никакого представления.
Ранее Лайф писал, что неизвестный с пистолетом залез в автомобиль около "Москвы-Сити" и начал грозить водителю пистолетом. Когда тот сбежал, мужчина выскочил вслед за ним и бросил учебную гранату в автомобиль. Момент подрыва спорткара попал на видео. Позже стало известно, что полиция задержала злоумышленника.
Кадр из видео LIFE