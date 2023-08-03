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3 августа, 19:34

Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел мужчину, бросившего гранату в авто

Владелец автомобиля Jaguar, в салон которого неадекват бросил страйкбольную гранату, прокомментировал Лайфу произошедший инцидент. По его словам, он никогда прежде не видел этого мужчину.

Владелец Jaguar заявил, что никогда не видел человека, бросившего гранату в его авто. Видео © LIFE

О мотивах злоумышленника владелец спорткара тоже не имеет никакого представления.

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Момент подрыва спорткара Jaguar за 15 млн у "Москвы-Сити" попал на видео

Ранее Лайф писал, что неизвестный с пистолетом залез в автомобиль около "Москвы-Сити" и начал грозить водителю пистолетом. Когда тот сбежал, мужчина выскочил вслед за ним и бросил учебную гранату в автомобиль. Момент подрыва спорткара попал на видео. Позже стало известно, что полиция задержала злоумышленника.

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Кадр из видео LIFE

Лариса Сафронова
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