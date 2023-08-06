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6 августа, 14:50

В Удельном парке Петербурга мужчина с гранатой напал на подростков-фурри

В Удельном парке Санкт-Петербурга мужчина со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными). Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на одного из участников встречи.

В Удельном парке Петербурга мужчина с гранатой напал на поклонников фурри. Видео © Telegram / Фонтанка SPB Online

По его словам, поклонники фурри решили устроить в воскресенье пикник и пошли в Удельный парк. Пообщаться с единомышленниками пришли ребята в возрасте от 14 до 19 лет. В один момент они заметили мужчину в балаклаве, который крутился возле группы. Вдруг незнакомец выдернул чеку, после чего ребята сразу же повалили его на землю и скрутили. Тогда раздался взрыв — мужчина получил повреждение пальца. Подростки передали его полиции.

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца

Мужчину, который угрожал взорвать гранату в Уфе, арестовали на два месяца

Ранее двух вооружённых фанатов фурри задержали в Москве. У них была охолощённая винтовка Мосина.

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Telegram / Фонтанка SPB Online

Светлана Оперук
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