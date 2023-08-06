В Удельном парке Петербурга мужчина с гранатой напал на подростков-фурри

В Удельном парке Санкт-Петербурга мужчина со страйкбольной гранатой напал на группу фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными). Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на одного из участников встречи.

По его словам, поклонники фурри решили устроить в воскресенье пикник и пошли в Удельный парк. Пообщаться с единомышленниками пришли ребята в возрасте от 14 до 19 лет. В один момент они заметили мужчину в балаклаве, который крутился возле группы. Вдруг незнакомец выдернул чеку, после чего ребята сразу же повалили его на землю и скрутили. Тогда раздался взрыв — мужчина получил повреждение пальца. Подростки передали его полиции.