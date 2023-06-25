Ходили по улице и пугали прохожих: Двух вооружённых фанатов фурри задержали в Москве
Mash: Двух вооружённых фанатов фурри задержали в Москве
Двух фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными) задержали с оружием в Москве, сообщает Mash.
Двух фанатов фурри-культуры задержали с оружием в Москве. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, прохожие пожаловались в полицию на неадекватов, которые ходили по Чоботовской улице и пугали людей, ещё вчера. Оперативникам удалось задержать вооружённых парней у дома на Боровском шоссе. Как выяснилось, у них была охолощённая винтовка Мосина. В отношении задержанных организована проверка.
Ранее сообщалось, что в Московской области силовики обнаружили незаконный арсенал с оружием и боеприпасами в хозяйственной постройке на частном участке, его хозяин задержан.
Кадр из видео Telegram / Mash