Ходили по улице и пугали прохожих: Двух вооружённых фанатов фурри задержали в Москве

Двух фанатов фурри (сообщество людей, которые увлекаются человекоподобными существами и животными) задержали с оружием в Москве, сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, прохожие пожаловались в полицию на неадекватов, которые ходили по Чоботовской улице и пугали людей, ещё вчера. Оперативникам удалось задержать вооружённых парней у дома на Боровском шоссе. Как выяснилось, у них была охолощённая винтовка Мосина. В отношении задержанных организована проверка.