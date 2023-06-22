В Щёлкове двое мужчин пытались купить радиоактивный цезий-137, образующийся в ядерном оружии

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые пытались купить радиоактивный цезий-137, чтобы впоследствии отправить его за границу. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

27-летний Рамазан Т. из Видного и 54-летний Саид-Селим А. из Москвы вышли на сотрудника одного из российских НИИ ещё зимой. "Поставщик" пообещал продать им цезий-137, который образуется в ядерных реакторах и оружии. Во время обсуждения сделки потенциальные покупатели рассказали, что планируют отправить элемент за границу.

Сделка состоялась в подмосковном городе Щёлково. За десять граммов цезия учёный получил десять тысяч долларов. Однако продавец оказался не так прост, как рассчитывали покупатели: мужчина работал под прикрытием силовиков, которые практически сразу задержали горе-контрабандистов. Теперь по делу о незаконном обращении с радиоактивными веществами им грозит тюремный срок.