"Лучи Победы" осветили Петербург в честь 79-летия окончания битвы за Ленинград

Несколько прожекторов установили на высотках на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. И в ночь на 10 августа их включили в честь 79-летия окончания битвы за Ленинград в рамках акции "Лучи Победы". Прожекторы появляются исключительно в особые дни, среди которых также День Победы и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Свыше 80 лет назад эти лучи сигнализировали об опасности, а сегодня они являются символом жизни. Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что день окончания Ленинградской битвы — важный рубеж ВОВ, акция напоминает о подвиге защитников города. Огни зажглись в городах воинской славы, в том числе в Кронштадте, Колпине, Ломоносове. Центром акции стала площадь Победы в Петербурге.

Лучи светили и в Выборгском районе. Там на Пироговской набережной минувшей ночью читали стихи и пели песни военных лет. Туда приходили ветераны, жители блокадного Ленинграда. Глава администрации района Виктор Полунин рассказал, что значил свет прожекторов для них.

"Работали прожектора. И они обозначали, что вражеские самолёты приближаются к городу... Кто-то уходил в бомбоубежища, а кто-то поднимался на крыши, чтобы тушить зажигательные бомбы", — сказал он.