Памятный знак в честь героя ВОВ Михаила Боброва установят в сквере Петербурга
Мемориальная табличка в память о Михаиле Боброве. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз
Сквер на пересечении улицы Красного Курсанта и Петровского переулка в Санкт-Петербурге украсит памятный знак, посвящённый почётному гражданину города — ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Боброву. Об этом со ссылкой на администрацию Петроградского района сообщает газета "Петербургский дневник".
За годы ВОВ Бобров успел сразиться с захватчиками в тылу противника, организовать маскировку золочёных шпилей соборов блокадного Ленинграда, а также дать отпор элитному подразделению немецких альпинистов "Эдельвейс" на Кавказе. После войны он начал тренировать петербургских спортсменов в пятиборье, подготовив десятки мастеров спорта.
"Отец был очень скромным человеком. Мемориальная доска, ранее установленная на доме, где он жил, — это инициатива местных жителей. Впрочем, это хорошая возможность показать молодым людям, которые сейчас живут в этом районе, что жизнь моего отца, его свершения — часть и их истории", — высказался о предстоящей установке памятного знака сын Боброва Михаил.
Михаила Боброва не стало 19 августа 2018 года. Почётный гражданин Петербурга скончался на 96-м году жизни. Незадолго до смерти в 75-летнем возрасте он покорил Северный полюс, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса.