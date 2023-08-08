Памятный знак в честь героя ВОВ Михаила Боброва установят в сквере Петербурга

Сквер на пересечении улицы Красного Курсанта и Петровского переулка в Санкт-Петербурге украсит памятный знак, посвящённый почётному гражданину города — ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Боброву. Об этом со ссылкой на администрацию Петроградского района сообщает газета "Петербургский дневник".

За годы ВОВ Бобров успел сразиться с захватчиками в тылу противника, организовать маскировку золочёных шпилей соборов блокадного Ленинграда, а также дать отпор элитному подразделению немецких альпинистов "Эдельвейс" на Кавказе. После войны он начал тренировать петербургских спортсменов в пятиборье, подготовив десятки мастеров спорта.

"Отец был очень скромным человеком. Мемориальная доска, ранее установленная на доме, где он жил, — это инициатива местных жителей. Впрочем, это хорошая возможность показать молодым людям, которые сейчас живут в этом районе, что жизнь моего отца, его свершения — часть и их истории", — высказался о предстоящей установке памятного знака сын Боброва Михаил.