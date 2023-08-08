Конкурс на создание памятника Фёдору Шаляпину стартовал в Петербурге

Архитектурный конкурс на создание памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину стартовал в Северной столице. О возобновлении работ над долгосрочным проектом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщил телеканал "Санкт-Петербург" .

Заявки от участников конкурса будут приниматься до начала ноября. Монумент в честь солиста Большого и Мариинского театров планируется установить в Александровском парке Петроградского района. Закладной камень под памятник разместили здесь ещё в конце 1990-х годов, однако до самого изваяния дело так и не дошло.