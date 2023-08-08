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8 августа, 13:40

Конкурс на создание памятника Фёдору Шаляпину стартовал в Петербурге

<p>Место установки памятника Фёдору Шаляпину. Фото © Телеканал <a href="https://tvspb.ru/news/2023/08/8/v-peterburge-startoval-arhitekturnyj-konkurs-na-sozdanie-pamyatnika-fedoru-shalyapinu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Санкт-Петербург"</a></p>

Место установки памятника Фёдору Шаляпину. Фото © Телеканал "Санкт-Петербург"

Архитектурный конкурс на создание памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину стартовал в Северной столице. О возобновлении работ над долгосрочным проектом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Заявки от участников конкурса будут приниматься до начала ноября. Монумент в честь солиста Большого и Мариинского театров планируется установить в Александровском парке Петроградского района. Закладной камень под памятник разместили здесь ещё в конце 1990-х годов, однако до самого изваяния дело так и не дошло.

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Илья Пушкарев
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