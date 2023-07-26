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26 июля, 09:29

В День крещения Руси к памятнику князю Владимиру в Москве доставят его мощи

В День крещения Руси, 28 июля, к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве из храма Христа Спасителя перенесут его мощи. С 13:00 верующие смогут поклониться святыне. Об этом рассказал начальник управления по связям с религиозными организациями Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

"Московское духовенство выстроится на Соборной площади и через Боровицкие ворота Московского Кремля выйдет на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру. У князя Владимира будет совершён молебен патриархом, а после завершения ориентировочно около 13 часов начнётся доступ верующих к мощам князя Владимира", — цитирует Блаженова РИА "Новости".

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Напомним, что 28 июля 2023 года в РФ отмечается 1035-летие крещения Руси. Ожидается, что в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит крестный ход и молебен у памятника крестителю. Ранее Лайф рассказывал о главных поверьях и запретах у христиан в этот праздник.

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ТАСС / Максим Чурусов

Александра Вишнякова
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