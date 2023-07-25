"Родина моей Родины": В День крещения Руси покажут новый фильм о Херсонесе

В День крещения Руси, который будет отмечаться в пятницу, 28 июля, состоится всероссийская премьера фильма о Херсонесе Таврическом "Родина моей Родины". Она пройдёт сразу в нескольких форматах. Так, уникальную ленту покажут практически все крымские телеканалы, а также исторические парки "Россия — моя история" по всей стране. Главный показ состоится и на непосредственной площадке обновлённого музея-заповедника "Херсонес-Таврический", а цифровая премьера выйдет в официальном сообществе фонда "Моя история" в социальной сети "ВКонтакте". Суммарная аудитория премьеры, предположительно, составит более пяти миллионов зрителей.

"Это первая картина о древнем городе, соединившая на таком уровне многовековую историю с 3D-реконструкцией древней архитектуры и быта, актёрской игры, анимации с экспертизой российских учёных мирового уровня. Так, благодаря уникальной работе российских документалистов стало возможным увидеть собственными глазами трагедию и возрождение обители минувших веков. Использование самых последних научных и компьютерных достижений, а также работа продюсерской группы делают фильм о Херсонесе новым шагом в документально-историческом кино", — рассказали Лайфу в Фонде поддержки гуманитарных наук "Моя история".

В подготовке проекта участвовали десятки экспертов — это историки, поисковики, реконструкторы, писатели, костюмеры, композиторы и музыканты. В его основу вошли тысячи документальных свидетельств и научных разработок. Фильм "Родина нашей Родины" создан по благословению митрополита Тихона (Шевкунова) в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина по популяризации Херсонеса Таврического как исторического, культурного и духовного истока российского государства.