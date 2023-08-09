Блокадникам и освободителям Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект указа о выплате 50 тысяч рублей гражданам, имеющим медаль "За оборону Ленинграда" или знак "Житель блокадного Ленинграда". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Документы о единовременной выплате блокадникам в связи с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады были подготовлены по поручению президента России Владимира Путина. Денежные средства можно будет получить с декабря 2023 года по январь 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на выплату имеют право обладатели медалей, проживающие в России, а также Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Итоговая численность получателей составит 62 598 человек.