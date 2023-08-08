Стало известно, сколько россиян загубили отдых за это лето и что им помешало

Более трети жителей России не смогли полноценно отдохнуть во время отпуска. Как сообщили Лайфу представители компаний "Группа Ренессанс страхование" и Ozon Travel, чаще всего мешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместное времяпрепровождение с родственниками.

При этом из 42% респондентов, не сумевших полноценно отдохнуть за первые два месяца лета, 28% винят во всём недостаточное количество отпускных дней. Каждый третий (39%) заявил о невозможности расслабиться во время отпуска, а от постоянных переживаний за работу отдых сорвался у 19% опрошенных. Причём чаще всего такую причину называли миллениалы (29%).

Плохая погода попалась 18% опрошенным, чаще от этого страдали бумеры (21%). А 17% напрягались из-за поездки вместе с родными, больше всего эта участь тяготила зумеров (25%). Также в пятёрке самых распространённых причин оказались опасение за свою безопасность (16%) и языковой барьер (10%).

Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи россиян. Почти 51% боится потерять багаж или обнаружить, что вещи украдены. А 42% респондентов опасаются утери важных документов и банковской карты. Ещё 41% россиян переживает, что заболеет или отравится местной пищей.