Стало известно, сколько россиян загубили отдых за это лето и что им помешало
Опрос: Каждый третий россиянин не смог полноценно отдохнуть во время отпуска
Более трети жителей России не смогли полноценно отдохнуть во время отпуска. Как сообщили Лайфу представители компаний "Группа Ренессанс страхование" и Ozon Travel, чаще всего мешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместное времяпрепровождение с родственниками.
При этом из 42% респондентов, не сумевших полноценно отдохнуть за первые два месяца лета, 28% винят во всём недостаточное количество отпускных дней. Каждый третий (39%) заявил о невозможности расслабиться во время отпуска, а от постоянных переживаний за работу отдых сорвался у 19% опрошенных. Причём чаще всего такую причину называли миллениалы (29%).
Плохая погода попалась 18% опрошенным, чаще от этого страдали бумеры (21%). А 17% напрягались из-за поездки вместе с родными, больше всего эта участь тяготила зумеров (25%). Также в пятёрке самых распространённых причин оказались опасение за свою безопасность (16%) и языковой барьер (10%).
Излишнее напряжение усиливает и подпитывает страхи россиян. Почти 51% боится потерять багаж или обнаружить, что вещи украдены. А 42% респондентов опасаются утери важных документов и банковской карты. Ещё 41% россиян переживает, что заболеет или отравится местной пищей.
Ранее аналитики службы сервиса по поиску работы Superjob выяснили, сколько должен длиться идеальный отпуск. Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, 25% респондентов заявили, что его продолжительность должна быть больше 28 дней.
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