Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Аналитики службы сервиса по поиску работы Superjob выяснили, сколько должен длиться идеальный отпуск. Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, 25% респондентов заявили, что его продолжительность должна быть больше 28 дней. С результатами ознакомился RT.

Для 3% опрошенных приемлемым был бы десятидневный отпуск. Двух недель достаточно 14%, а 21% — трёх. Ещё для 28% понадобится ровно четыре недели. Примечательно, что больше всего за короткий отпуск ратовали те, кому ещё не исполнилось 34 года. А вот четыре недели требует старшее поколение.

По данным аналитиков сервиса, число россиян, мечтающих о длинном отпуске (четыре недели и более), с прошлого года возросло. Сами респонденты убеждены, что ценность длительных отпусков увеличилась, так как дорога до мест отдыха стала занимать больше времени.