6 прекрасных актрис СССР, чья внешность до сих пор считается эталоном
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Советский кинематограф славится своими яркими, талантливыми актрисами. Некоторые из них были настолько красивы, что их невозможно было не заметить. Вспомним шесть звёзд, чьей красоте и сегодня можно поклоняться.
В представлении большинства советских мужчин XX века есть свои боги — народные артисты, герои социалистического труда, звёзды спорта и, конечно, красивые актрисы. Вспоминаем шесть богоподобных актрис СССР, которые своей красотой и талантом завоевали сердца миллионов зрителей и оставили неизгладимый след в истории советского кино.
Светлана Светличная
Самые красивые советские актрисы. Фото © "Бриллиантовая рука", режиссёр-сценарист — Леонид Гайдай / Kinopoisk.ru
Эта актриса стала легендой ещё в СССР. Она была королевой красоты для советских женщин и символом свободолюбия и непредсказуемости для мужчин. Несмотря на то что Светлана не соответствовала стандартам советского общества, она завоевала сердца зрителей своей яркой и необычной внешностью. А её роль соблазнительницы в фильме "Бриллиантовая рука" до сих пор остаётся одним из самых ярких моментов кинематографа нашей страны.
Элина Быстрицкая
Шесть советских актрис, которые были не только талантливы, но и невероятно красивы. Фото © Фотохроника ТАСС
Эта принципиальная актриса с железной дисциплиной и строгим воспитанием выглядела ярко и выразительно. Элина Быстрицкая заслуженно стала звездой после главной роли в "Тихом Доне", где взяла на себя роль молодой казачки. Её успех и красота ещё долго обсуждались среди советских зрителей.
Наталья Кустинская
Самые красивые актрисы СССР, которые влюбляли в себя миллионы зрителей. Фото © ТАСС / Александр Коньков
Советскую Брижит Бардо, как её называли, невозможно было не заметить. Глаза и губы Натальи не оставляли равнодушными ни единого зрителя. Но судьба не стала милосердной к этой талантливой актрисе. Кустинская забросила кинематограф, впала в тяжёлую депрессию, начала много пить и скончалась в 74 года от пневмонии.
Барбара Брыльска
Самые красивые актрисы советского кинематографа, о которых все помнят до сих пор. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Коньков
Польская актриса стала настоящей звездой в СССР благодаря своей роли в легендарном новогоднем фильме "Ирония судьбы". Надя превратилась в кумира для советских женщин — её причёску ещё несколько лет повторяли многие советские жительницы. Хотя бы по праздникам. Позже Барбара появилась в скандальной киноработе "Анатомия любви", где появилась обнажённой. Но этот фильм в СССР так и не показали. Сложно представить, какой бы тогда фурор произвела картина у нас. Или Брыльска подверглась бы сумасшедшей критике?
Ариадна Шенгелая
Легенды советского кино: шесть актрис, которые завоевали мир своей красотой. Фото © ТАСС / Валерий Генде-Роте
Экзотическая красота актрисы Ариадны Шенгелая из Грузии привлекала режиссёров и зрителей. Роль княгини Вахвари в кинокомедии "Не горюй!" Георгия Данелии закрепила её в негласном списке главных советских красавиц. В общей сложности темноволосая и талантливая актриса снялась более чем в четырёх десятках фильмов.
Маргарита Терехова
Топ-6 красивых актрис СССР, чьи фильмы не перестают восхищать. Фото © ТАСС / Михаил Строков
Режиссёр Андрей Тарковский просто обожал актрису Маргариту Терехову. А многие называют девушку его музой. Помимо профессиональных талантов, Маргарита была сказочно красива. Когда Терехова появилась в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра", её наконец заметил и сразу полюбил советский зритель. Даже сегодня женщина отражает в себе каноны советской красоты.
Сегодня мы вспомнили шесть актрис СССР, чьи красота и талант завоевали сердца миллионов зрителей. А какие звёзды советского кино своей внешностью поражали вас? Делитесь воспоминаниями в комментариях.
Фотохроника ТАСС, Валентин Кузьмин, Александр Коньков