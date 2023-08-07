Россияне перечислили самые невыносимые привычки окружающих

Россияне не выносят людей, не соблюдающих правила гигиены, а также раздражаются от привычки окружающих выпивать и курить. Результаты опроса о чужих привычках, вызывающих недовольство и раздражение, публикует kp.ru.

Большинство опрошенных (29%) признались, что выходят из себя от запаха немытого тела от рядом стоящего человек, особенно если дело происходит в общественном транспорте. На втором месте — пристрастие к алкоголю, за что проголосовали 17% респондентов. Замыкают тройку курильщики: 16% опрошенных с трудом выносят запах сигарет на улице и в подъезде.

Ещё 11% россиян злятся на любителей парфюма, за которыми тянется шлейф аромата. 7% назвали сплетников причиной своего плохого настроения, а 6% приходят в состояние злости от повторяющихся незначительных шумов, среди которых постукивание пальцами, щёлканье ручкой.

Замыкают список раздражающих привычек разговоры с набитым ртом, обжорство, наглость, громкая речь в транспорте, навязчивое желание постоянно давать советы. И лишь 6% россиян ответили, что их всё устраивает в окружающих.