Опрос показал, сколько россиян не могут прожить без шоколада и дня

Четверть (25%) россиян балует себя шоколадом почти ежедневно, 49% — ест лакомство как минимум раз в неделю. Об этом стало известно по результатам исследования, проведённого коммуникационным агентством "Про бренд". Лайф ознакомился с итогами опроса.

Так, выяснилось, что 19% респондентов едят шоколад раз в месяц, а 7% употребляют такие кондитерские изделия лишь несколько раз в год. Как отметил владелец компании, кандидат социологических наук Алексей Гвинтовкин, новости о подорожании этого товара к осени на 10–20% встревожила многих граждан.

"Мы провели исследование и выясняли, что в нашей стране шоколад очень даже любят. При этом больше половины россиян [58%] не готовы тратить на покупку шоколадной плитки больше 100 рублей. А 28% считают приемлемой цену не выше 50 рублей. Из чего легко сделать вывод, что больше всего на российском рынке ценят сахар, а не какао-бобы, которых в шоколаде за 50–100 рублей минимум", — отметил он.

Не больше 200 рублей за плитку готовы отдать 12% участников исследования, а 300 рублей и более — всего лишь 2%. Всё это удалось выяснить в ходе телефонного опроса, который проводился в крупных городах 35 субъектов России. В нём участвовало 1400 человек — это мужчины и женщины старше 18 лет.