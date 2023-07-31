Неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на шоколад в России
"Ведомости": В России из-за роста цен на какао-бобы подорожает шоколад
На протяжении последних десяти лет цены на какао-бобы растут. На 27 июля 2023 года стоимость нью-йоркских фьючерсов на этот товар достигла $3500 за тонну, что является максимальным значением с 2011 года. По данным Bloomberg, высокие цены на какао-бобы сохранятся до 2024 года. Это затронет и Россию.
Причиной такого роста стали проблемы в Западной Африке, которая является ключевым регионом поставок какао-бобов на мировой рынок. Урожай бобов в Кот-д’Ивуаре, по сравнению с прошлым годом, уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадёт ниже исторического среднего показателя.
Этот дефицит вынудил крупных производителей шоколада, таких как Lindt & Sprungli AG и Hershey Co., предупредить о возможном дальнейшем росте цен. Кризис в индустрии может повлиять не только на количество продукции, но и на её качество. Шоколадные компании могут уменьшить размеры шоколадных плиток, чтобы снизить затраты.
Этот рост цен на какао-бобы затронет и Россию, по мнению генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии. Об этом сообщают "Ведомости". Однако чем больше продукции будет производиться на территории России, тем меньше она будет зависеть от колебаний цен.
Ранее Лайф рассказывал о том, что производители газированных напитков и соков PepsiCo, "Сады Придонья" и МПБК "Очаково" предупредили торговые сети о повышении цен на товары.
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