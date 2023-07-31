Неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на шоколад в России

На протяжении последних десяти лет цены на какао-бобы растут. На 27 июля 2023 года стоимость нью-йоркских фьючерсов на этот товар достигла $3500 за тонну, что является максимальным значением с 2011 года. По данным Bloomberg, высокие цены на какао-бобы сохранятся до 2024 года. Это затронет и Россию.

Причиной такого роста стали проблемы в Западной Африке, которая является ключевым регионом поставок какао-бобов на мировой рынок. Урожай бобов в Кот-д’Ивуаре, по сравнению с прошлым годом, уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадёт ниже исторического среднего показателя.

Этот дефицит вынудил крупных производителей шоколада, таких как Lindt & Sprungli AG и Hershey Co., предупредить о возможном дальнейшем росте цен. Кризис в индустрии может повлиять не только на количество продукции, но и на её качество. Шоколадные компании могут уменьшить размеры шоколадных плиток, чтобы снизить затраты.

Этот рост цен на какао-бобы затронет и Россию, по мнению генерального директора ассоциации "Росчайкофе" Рамаза Чантурии. Об этом сообщают "Ведомости". Однако чем больше продукции будет производиться на территории России, тем меньше она будет зависеть от колебаний цен.