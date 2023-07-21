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С 1 августа вырастут цены: Какие товары и услуги подорожают больше всего

Рост курса валют начинает сказываться на розничных ценах. Этот процесс ускорится после 1 августа. Какие товары и услуги подорожают больше всего и что нужно учитывать покупателям.

20 июля, 22:41
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<p>С 1 августа начнут дорожать товары и услуги. Обложка © Shutterstock</p>

С 1 августа начнут дорожать товары и услуги. Обложка © Shutterstock

С 1 августа 2023 года в России повысится утилизационный сбор. Это значит, что подорожают автомобили, которые ввозятся в страну напрямую. Их цена вырастет примерно на 5–10%. Авто, ввозимые параллельным импортом, подорожают ещё сильнее — до 20%. Такой прогноз сделал частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Он обратил внимание, что также ожидается введение акциза на сахар, а это вместе с падением рубля приведёт к росту цен на соки и напитки. Подорожание составит порядка 10–20%. Сильнее всего прибавят в цене популярные виды газировки. Также на 15% могут подорожать снеки. Производители объясняют возможное изменение цены увеличением стоимости сырья, материалов, обслуживания оборудования и транспортных услуг.

Кроме того, считает Фёдор Сидоров, поднять цены планируют и производители бытовой техники и электроники. Эта категория товаров подорожает уже второй раз с начала года. Такая ситуация складывается на фоне повышения курсов евро и доллара.

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За неделю с 11 по 17 июля инфляция, по данным Росстата, составила 0,18% против 0,14%. Годовая инфляция, по оценке Минэкономразвития, на 17 июля составила 3,86% против 3,59%. Согласно прогнозам Банка России, к концу года она должна составить от 4,5% до 6,5%.

Потребительская активность населения также начала ускоряться в преддверии роста цен на импортные товары. Это произошло из-за ослабления рубля, который потерял к американскому доллару 28,7%, к евро 38,8% с начала года. Что касается прогноза на следующий месяц, думаю, что девальвация рубля повлияет на цены пяти основных категорий, которые подорожают больше всего, рассказал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Сергей Чеврычкин.

На первом месте, по его оценкам, импортная бытовая техника и электроника. Ослабление рубля, сокращение складских запасов, приобретённых по старым ценам, будут драйверами дальнейшего роста её стоимости. На втором месте — бензин. Биржевые цены бензина марок АИ-92 и АИ-95 несколько раз в июле обновили рекорды, что отразится и на розничных покупателях. Третью строчку занимают авиаперелёты и туристические путёвки. Помимо курса валюты на них дополнительное давление будет оказывать высокий туристический сезон.

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Следом идут автомобили. Средняя цена на новую легковую машину в России в текущем году выросла на 13,5% по сравнению с 2022 годом и составила 2,6 млн рублей. Девальвация рубля, потребительская активность, рост темпов автокредитования будут поддержкой для автомобильного рынка как новых, так и подержанных автомобилей.

Замыкают пятёрку лидеров, по оценкам Сергея Чеврычкина, продукты питания, ввезённые из-за рубежа (среди них чай, кофе, какао). Помимо ослабления российской валюты на цену здесь будут давить санкционные и логистические ограничения.

Если говорить о строительных материалах, то я ожидаю удорожания тех товарных групп, где велика доля импортной составляющей. Причины: ослабление курса рубля и нарастающее напряжение в отношениях США и дружественных нам стран ЕАЭС, которые помогают осуществлять параллельный импорт. Недавно всерьёз обсуждалось введение санкций в отношении Киргизии. Удорожание затронет инженерию, комплектующие к отопительным системам, котлы. Также прибавят в цене качественные лаки и краски. Курсовая разница отразится на комплектующих для импортных станков и другой техники. Прибавят в цене материалы из древесины, для которых требуется дополнительная обработка импортными материалами. Например, клеёный брус, рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

В августе ожидается повышение цен на мебель в пределах 3–5% от предыдущих месяцев. Однако реальные цифры будут зависеть от геополитических и "внутристрановых" факторов. Этот рост будет распространяться на отдельные наиболее чувствительные к сторонним воздействиям категории товаров. Такой прогноз сделал генеральный директор мебельной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

Триггерными для роста цен в мебельной индустрии являются: продолжающийся рост цен на ДСП (на сегодня он составляет порядка 5–7%), инфляция, а также рост курса валюты, используемой в расчётах с некоторыми поставщиками и партнёрами. Добавлю при этом, что даже при незначительном росте цен мы продолжаем фиксировать тренд, наметившийся ещё в 2022-м, это укрупнение заказов. Клиенты стремятся приобрести мебель сразу в несколько жилых зон в единой стилистике. Оплата таких заказов в зависимости от региона происходит либо единоразово, либо с применением финансовых инструментов, таких как рассрочка, например, — рассказал Сергей Шихов.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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