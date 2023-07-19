Бензин стремительно дорожает на бирже: Что будет с ценами на заправках на следующей неделе Цены на АИ-92 в опте уже побили исторический рекорд. При этом АИ-95 начал заметно дорожать ещё в июне. Когда рост биржевых цен отразится на рознице и сколько будет стоить бензин на следующей неделе? 18 июля, 22:41 8228 8228 Цены на заправках будут повышаться вслед за биржевыми. Обложка © Shutterstock

Что происходит на топливном рынке

ФАС недавно сообщила, что разработала документы об увеличении нормативов продажи нефтепродуктов на бирже и предложила повысить их: для бензина — до 13%, а для дизельного топлива — до 9,5%. Вероятно, один из результатов этого мы и видим в скакнувших котировках на Санкт-Петербургской сырьевой бирже. Так считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Так, котировки выросли до 60,758 тыс. рублей за тонну АИ-92; 66,646 тыс. рублей за тонну АИ-95 и 53,481 тыс. рублей за тонну летнего дизельного топлива. Вообще, сейчас ФАС также изучает действия нескольких нефтяных компаний на предмет соответствия антимонопольным требованиям. А на биржевом комитете ведомства шла речь о возможности ужесточения критериев экспорта топлива.

— Основным фактором устойчивого спроса и, соответственно, роста цены на бензин в рамках торгов на Санкт-Петербургской бирже, на мой взгляд, является укрепление основных валют по отношению к национальной валюте. Это и привело к рублёвой инфляции. Биржевая цена напрямую зависит от спроса и предложения. Плюс ко всему, нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор биржевых торгов. Там спекулятивный ажиотаж, превращающийся либо в эйфорию, либо в панику, порой имеет решающее значение, — рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Котировки выросли до 60,758 тыс. рублей за тонну АИ-92; 66,646 тыс. рублей за тонну АИ-95 и 53,481 тыс. рублей за тонну летнего дизельного топлива. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тем не менее он отмечает и объективные предпосылки для подорожания топлива. Экспорт бензина падает, а с учётом того, что с первого сентября компенсацию нефтяникам за сдерживание цен планируют снизить в два раза, можно предположить, что рост оптовых цен продолжится. Правда, незначительно, так как ФАС настоятельно рекомендовал нефтяным компаниям увеличить поставки бензина на внутренний рынок. Кстати, с начала года они снизились на 8%.

— Сокращение демпферных выплат нефтекомпаниям, согласованное правительством с 1 сентября, является фактором, влияющим на рост оптовых цен на бирже. Это сокращение приведёт к уменьшению субсидий государства на стоимость бензина. Ранее демпферные выплаты предоставляли компенсацию нефтяным компаниям, если они продавали топливо внутри страны по более низкой цене, чем на экспорт, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Целью этой меры является приведение выплат в соответствие с экономической ситуацией и экспортными поставками. После запрета на прямые поставки топлива из России в Европу экспортная стоимость снизилась. Правительство предлагает сократить объём выплат для достижения равновесия и избежания дефицита.

— Кроме того, многие крупные нефтеперерабатывающие компании предпочитают экспортировать бензин за рубеж, так как это выгоднее из-за слабости национальной валюты. Увеличение объёмов экспорта оказывает давление на внутренний рынок. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба требуют, чтобы нефтяники увеличивали продажи топлива на бирже. Однако, при росте цен на бирже, компании делают корректировку на инфляцию, — добавил Владислав Антонов.

Какие ценники ждать на АЗС на следующей неделе

Артём Деев считает, что в ближайшую неделю мы не увидим резких сдвигов оптовых цен. Биржа вышла на "полку" и останется на ней ещё некоторое время. Розница же тоже не успеет догнать биржевые цены в ближайшую неделю.

— Розничные цены на бензин постепенно догонят биржевые. Мне представляется, что они постепенно подтянутся к оптовым, но резкое повышение маловероятно. У ФАС есть инструменты их сдерживания, — считает Николай Переславский.

Исторические данные показывают, что цена на бензин ежегодно повышается на 7%. Инфляция — часть экономики. Это означает, что цены на товары будут постоянно расти. Чтобы узнать будущие цены на топливо, нужно просто прибавлять к текущим ценам по 0,5–0,7% в месяц. Такой прогноз сделал Владислав Антонов.

Авторы Нина Важдаева