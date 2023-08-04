В России цену товара будут указывать за килограмм и литр

В России хотят обязать продавцов указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Госдума рассмотрит законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей" в осеннюю сессию. Об этом сообщает газета "Известия".

"Россияне привыкли по традиции покупать эталон объёма или веса товара, например литр кефира или определённое количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", — пояснил изданию необходимость принятия законопроекта его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, добавив, что планируется также внести изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение закона.

По словам зампреда Комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, указание стоимости пропорционально весу, объёму или количеству повысит информированность потребителей. Им будет проще выбирать из всего многообразия марок, ориентируясь на соотношение цена – качество.