В России цену товара будут указывать за килограмм и литр
"Известия": Госдума обяжет сети указывать цену товара за килограмм или литр
В России хотят обязать продавцов указывать стоимость продукции за килограмм или литр. Госдума рассмотрит законопроект "О внесении изменения в статью 10 закона РФ "О защите прав потребителей" в осеннюю сессию. Об этом сообщает газета "Известия".
"Россияне привыкли по традиции покупать эталон объёма или веса товара, например литр кефира или определённое количество яиц в упаковке. Однако сегодня можно увидеть, что цена за товар не меняется или становится немного дешевле, а вот количество продукции сокращается", — пояснил изданию необходимость принятия законопроекта его автор, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, добавив, что планируется также внести изменения в КоАП, чтобы предусмотреть наказание за невыполнение закона.
По словам зампреда Комитета по бюджету и налогам Каплана Панеша, указание стоимости пропорционально весу, объёму или количеству повысит информированность потребителей. Им будет проще выбирать из всего многообразия марок, ориентируясь на соотношение цена – качество.
Напомним, законопроект о "честной цене" вице-спикер Госдумы Борис Чернышов внёс после заявления о массовой шринкфляции (снижении количества товара в упаковке при сохранении прежней стоимости) в российских магазинах. По его мнению, цена должна указываться за эталонную единицу (килограмм, литр, штуку), чтобы люди понимали, когда их обманывают.
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