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Регион
Опубликовано 24 июля 2023, 19:52
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Шокированный походом в магазин депутат потребовал указывать "честные цены"

Депутат Чернышов после закупок в магазинах внёс законопроект о "честной цене"

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, заявивший о массовой шринкфляции (снижении количества товара в упаковке при сохранении прежней стоимости) в российских магазинах, внёс законопроект о "честной цене".

"Я внёс законопроект о "честной цене", суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу (килограмм, литр, штуку), чтобы люди понимали, когда их обманывают", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Чернышов добавил, что многие парламентарии поддержали инициативу, идею предварительно обсудят в Государственной думе в ближайшее время.

10 фотопримеров, что такое шринкфляция, или как производители обманывают нас, не стесняясь
10 фотопримеров, что такое шринкфляция, или как производители обманывают нас, не стесняясь

Лайф напоминает, что шринкфляция коснулась, в частности, молочной продукции и круп. Это удалось выяснить Чернышову во время закупок в 122 торговых точках Москвы.

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ТАСС / Артём Геодакян

Никита Осипов
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