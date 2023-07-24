Шокированный походом в магазин депутат потребовал указывать "честные цены"
Депутат Чернышов после закупок в магазинах внёс законопроект о "честной цене"
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, заявивший о массовой шринкфляции (снижении количества товара в упаковке при сохранении прежней стоимости) в российских магазинах, внёс законопроект о "честной цене".
"Я внёс законопроект о "честной цене", суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу (килограмм, литр, штуку), чтобы люди понимали, когда их обманывают", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".
Чернышов добавил, что многие парламентарии поддержали инициативу, идею предварительно обсудят в Государственной думе в ближайшее время.
Лайф напоминает, что шринкфляция коснулась, в частности, молочной продукции и круп. Это удалось выяснить Чернышову во время закупок в 122 торговых точках Москвы.
ТАСС / Артём Геодакян