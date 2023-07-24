Шокированный походом в магазин депутат потребовал указывать "честные цены"

"Я внёс законопроект о "честной цене", суть которого очень простая. Упаковку производители могут делать какой угодно. Но цена на ценнике в магазине должна указываться за эталонную единицу (килограмм, литр, штуку), чтобы люди понимали, когда их обманывают", — отметил он в эфире радио "Комсомольская правда".