В Госдуме заявили о массовой шринкфляции в России

В России наблюдается массовая шринкфляция — снижение количества товара в упаковке при сохранении прежней цены. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

"Исследование подтвердило массовую шринкфляцию в России... Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы", — говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования, 87% молочной продукции в супермаркетах продаётся в упаковках объёмом 925–950 миллилитров, причём визуально она выглядит как честный литр.

То же касается и круп. Основы российской потребительской корзины — гречка, рис, пшено и овсяные хлопья — в 97% случаев расфасованы в пачки по 450 и 900 граммов вместо привычных 500 граммов и одного килограмма. Причём вес и объём на упаковках указаны шрифтом куда мельче, чем цена.

Ранее депутат внёс в Госдуму законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.